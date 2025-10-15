TEMAS DE HOY:
La gran batalla

La Gran Batalla: una nueva noche de emociones y dedicatorias

Cuatro equipos subirán esta noche al escenario más grande de la televisión boliviana con interpretaciones llenas de sentimiento y grandes éxitos.

Silvia Sanchez

14/10/2025 20:30

Foto Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Llega una nueva edición de “La Gran Batalla”, un programa que promete estar cargado de emoción, talento y sorpresas.

La temática de la semana está centrada en las dedicatorias: cada equipo eligió una canción especial que refleja parte de su historia y la compartirá con el público y el jurado, con el objetivo de transmitir sus sentimientos a través de la música y la danza.

Este lunes, los tres primeros equipos lograron conmover a todos con sus presentaciones, y esta noche se esperan nuevas actuaciones que prometen robarse el corazón del público.

En el escenario de hoy:

  1. Ezequiel Serres y la Academia Bamboleo

  2. Juandy y la Academia Legacy

  3. Diego Paredes y la Academia Vibra Dance

  4. Susana Rivero y la Academia La Fábrica

No te pierdas ni un instante de la competencia: arrancamos a las 20:45.

Foto Red Uno

Sigue todos los detalles del programa y de los competidores antes y después de sus presentaciones a través de nuestra señal y del streaming en YouTube: La Gran Batalla Bo.

 

