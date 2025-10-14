TEMAS DE HOY:
Deportes

Daddy Yankee y Messi juntos en Miami: Así fue el encuentro con la selección Argentina

[Video] El artista puertorriqueño sorprendió a todo el equipo durante su entrenamiento.

Silvia Sanchez

14/10/2025 17:51

Estados Unidos

El reconocido cantante puertorriqueño Daddy Yankee sorprendió al plantel de la Selección Argentina al visitar su entrenamiento en Miami, donde el equipo se prepara para el amistoso frente a Puerto Rico.

El artista, considerado una leyenda del reguetón, se acercó al predio del Inter de Miami, donde se desarrollan las prácticas del conjunto dirigido por Lionel Scaloni, y compartió un momento distendido con los jugadores.

A través de las redes sociales oficiales de la AFA y del propio Daddy Yankee, se difundieron imágenes del encuentro, en las que se lo ve conversando con Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Nicolás Otamendi, Cristian “Cuti” Romero, Nahuel Molina, Lautaro Martínez, Julián Álvarez y Giuliano Simeone, entre otros.

Uno de los momentos más comentados fue el baile de Emiliano “Dibu” Martínez, quien compartió una divertida escena con el reguetonero, generando risas entre sus compañeros.

El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, también participó del encuentro y saludó al cantante, quien previamente había visitado a la selección de Puerto Rico, rival de Argentina en esta gira.

La visita de Daddy Yankee sumó aún más energía y buena onda a la concentración de la Scaloneta, que continúa su preparación en un ambiente relajado antes del amistoso.

 

