Nayib Bukele busca apoyo internacional para rescatar a miles de perros y gatos de las calles en El Salvador

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, hizo un llamado público a expertos internacionales para que colaboren en la creación de un plan modelo de rescate de animales en situación de calle. El objetivo es salvar a los miles de perros y gatos que viven en las calles del país centroamericano, pero garantizando siempre la "no crueldad" en el proceso.

A través de su cuenta en la red social X, el mandatario salvadoreño declaró: "Miles de perros y gatos viven en nuestras calles. Queremos cambiar esto, pero sin crueldad".

Bukele aseguró que el Gobierno cuenta con los "recursos financieros" necesarios para poner en marcha este ambicioso plan. Sin embargo, su principal interés es asociarse con conocedores en la materia para desarrollar un proyecto que sirva de referente: "buscamos socios expertos para convertirlo en un modelo para Latinoamérica. ¿Quién quiere ayudarnos?", agregó.

La búsqueda de ayuda ya se ha puesto en marcha. La embajadora de El Salvador en Estados Unidos, Milena Mayorga, confirmó en X que buscará los "socios adecuados" en ese país, destacando el "profundo amor y respeto por los animales" y la existencia de "miles de refugios y organizaciones de asistencia" en EE. UU.

El Salvador, referente en protección animal

Este nuevo plan se suma a las iniciativas que el gobierno salvadoreño ha impulsado en favor de los animales:

Chivo Pets: En 2020, se inauguró el hospital veterinario público Chivo Pets, el primero de su tipo en la región. Este centro ofrece servicios de alta tecnología (consultas, radiología, quirófanos, y laboratorios) que incluyen cirugía, vacunación, y diagnóstico especializado, a un costo simbólico de 25 centavos de dólar o su equivalente en Bitcoin.

Ley de Maltrato Animal: Desde 2021, el maltrato y abandono animal es un delito que se castiga con penas de cárcel de dos a cuatro años, además de multas, según las reformas al Código Penal y la Ley Especial de Protección y Bienestar Animal. Esta legislación sanciona cualquier acto de crueldad o sufrimiento que menoscabe el bienestar de las mascotas.

Con este llamado, Bukele busca elevar el estándar de protección y bienestar animal, transformando la realidad de miles de mascotas abandonadas con ayuda y conocimiento internacional, según informe de AP.

Mira la programación en Red Uno Play