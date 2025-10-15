¿Quién es “El Loco” Amín?, el feminicida que mató a su ex, le arrancó los ojos y consiguió salidas transitorias

El medio argentino TN reveló datos sobre la historia de Pablo “El Loco” Amín, quien quitó la vida a su expareja, le arrancó los ojos y la sometió a vejámenes.

Dicha historia parecería salida de una oscura novela policial. Tras el crimen, Pablo fue condenado a prisión perpetua por el femicidio de su expareja, María Marta Arias, asesinada brutalmente en 2007 en Tucumán, Argentina.

Sin embargo, su historia dio un giro inesperado recientemente, ya que el sujeto obtuvo el beneficio de las salidas transitorias. Durante ese tiempo, soportó la convivencia en la cárcel de Villa Urquiza.

Un elemento inusual: después de haber sido sentenciado por feminicidio, tras el horrendo crimen, se convirtió en un referente para el resto de los internos y hasta se casó dentro del penal.

El sujeto, antes de ser condenado, confesó cómo quitó la vida a su expareja, hecho que causó consternación.

“La asfixié hasta no dar más. La solté y ella no se movía. El cuerpo quedó inmóvil y se me vino una nebulosa, como la que sentí en el auto. Escuché la voz de una señora vestida de blanco que me dijo que estaba muerta. No recuerdo nada más”, dijo en la oportunidad en su declaración.

De “loco” a referente: ¿cómo se ganó el respeto en la cárcel?

Muchos pensaron que Amín no iba a sobrevivir en el penal debido al crimen que cometió; era candidato a ser atacado por los otros internos. Sin embargo, con el tiempo se convirtió en uno de los presos más respetados. Su nivel cultural y su lucha por los derechos de los reclusos lo llevaron a transformarse en una especie de líder.

Amín fue el primer detenido en denunciar ante la Justicia el trato inhumano en la Unidad de Máxima Seguridad. Relató que lo mantenían encerrado en un calabozo de cuatro por cuatro. Todas esas experiencias lo transformaron en una persona diferente a la que ingresó.

Mira la programación en Red Uno Play