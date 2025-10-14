VIDEO: Momento en que explota un horno industrial en plena jornada laboral en Argentina

Una violenta explosión sacudió la ciudad de Santa Fe, Argentina, el pasado viernes, cuando un horno industrial estalló dentro de la cocina de una rosticería. El incidente, captado en video, muestra el instante en que una intensa llamarada envuelve el lugar mientras un trabajador manipulaba el equipo.

Tres personas resultaron heridas por la detonación y fueron trasladadas de inmediato a un hospital local, donde permanecen internadas con diferentes grados de quemaduras.

Los servicios de emergencia acudieron rápidamente al establecimiento para controlar el fuego y evitar una tragedia mayor.

La Policía de Investigaciones de Santa Fe abrió una pesquisa para determinar las causas del siniestro. De manera preliminar, no se descarta una falla en el sistema de gas del horno.

Imágenes sensibles:

