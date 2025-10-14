TEMAS DE HOY:
Internacional

"¡Ayuda, por favor!": Una mujer fue secuestrada de la entrada de su casa (VIDEO)

El escalofriante hecho ocurrió en Wichita, Estados Unidos, y quedó grabado por una cámara de seguridad.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

14/10/2025 10:34

Imagen de cámara de seguridad
Estados Unidos

La Policía de Wichita, en Estados Unidos, busca a una mujer que fue presuntamente secuestrada durante la madrugada del domingo 12 de octubre. Cámaras de seguridad captaron el momento en que la mujer fue arrastrada desde la entrada de una casa mientras gritaba pidiendo ayuda.

Las autoridades han publicado imágenes y un video de 20 segundos donde se observa el incidente. La grabación, obtenida de una cámara de seguridad residencial, muestra a un hombre llevándose a la fuerza a la mujer, lo que ha causado gran preocupación entre los vecinos del área. 

La grabación fue mejorada para reducir el ruido de fondo y así permitir que los ciudadanos reconozcan la voz de la víctima. 

Hasta el momento, ni el hombre ni la mujer han sido identificados. La policía ha solicitado apoyo de agencias regionales y federales, y continúa considerando todas las posibilidades en la investigación.

 

