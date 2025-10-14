VIDEO: Borracho cae debajo de un tranvía en marcha y sobrevive de milagro en Rusia

Un insólito hecho ocurrido en la ciudad rusa de Ulán-Udé quedó registrado en video y rápidamente se volvió viral. Un hombre, visiblemente ebrio, estuvo a punto de morir aplastado por un tranvía en movimiento, pero sobrevivió de manera casi milagrosa.

Según testigos, el sujeto acababa de descender del vehículo cuando, tras caminar unos pasos por la acera en la misma dirección del tranvía, perdió el equilibrio y cayó justo debajo de la carrocería.

Cuando todo parecía fatal, en cuestión de segundos, el conductor logró frenar el vehículo, evitando una tragedia.

Pasajeros y transeúntes corrieron a auxiliarlo y, sorprendentemente, el hombre salió ileso del accidente. Sin embargo, tras intentar huir del lugar, fue detenido por la Policía y trasladado a una comisaría debido a su estado de ebriedad y la imprudencia que puso en riesgo su vida.

Mira el video:

