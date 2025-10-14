TEMAS DE HOY:
Infanticidio en La Paz Armin Dorgathen+ Sacaba

30ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

27ºC Cochabamba
Internacional

VIDEO: La imagen de dos ancianos abrazados sobre el techo de su casa conmueve a México

Don Esteban y Doña Isabel resistieron las inundaciones en Veracruz aferrados el uno al otro, mientras el agua cubría su hogar. Su historia se ha vuelto símbolo de amor y fortaleza en medio de la tragedia que azota al país.

Ligia Portillo

14/10/2025 13:12

VIDEO: La imagen de dos ancianos abrazados sobre el techo de su casa conmueve a México. Foto: Captura de pantalla
México

En medio del desastre que han dejado las fuertes lluvias en México, una imagen ha conmovido profundamente a todo el país. Una pareja de ancianos fue registrada abrazada sobre el techo de su vivienda inundada en el municipio de Poza Rica, Veracruz, mientras esperaban ser rescatados.

Los protagonistas de esta escena, identificados como Don Esteban y Doña Isabel, fueron sorprendidos por la repentina crecida del agua. Con ayuda de sus vecinos lograron subir al techo de su casa, donde permanecieron abrazados, con el agua hasta las rodillas y rodeados por un vecindario completamente anegado.

Un video, que rápidamente se volvió viral en redes sociales, muestra el momento en que la pareja se aferra uno al otro, esperando ayuda. Minutos después, fueron rescatados por un grupo de personas en lancha y trasladados a un lugar seguro, según informaron medios locales.

Las inundaciones en Veracruz han dejado hasta el momento al menos 18 personas fallecidas y más de 29.000 viviendas afectadas. A nivel nacional, la cifra de víctimas asciende a 41 muertos y 20 desaparecidos, con severos daños también en los estados de Querétaro, Puebla, Hidalgo y San Luis Potosí.

Las autoridades continúan desplegando operativos de rescate y asistencia humanitaria para las familias damnificadas, mientras la historia de Don Esteban y Doña Isabel se alza como un recordatorio de la resistencia y el amor en los momentos más oscuros.

Mira el video:

 

