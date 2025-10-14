Fueron varios puntos de bloqueo en la carretera al occidente del país, el sector del Transporte Libre anunció que levantará sus medidas de protesta después de la marcha que sus asociados realizarán en el centro de la ciudad.

Personal policial del Comando Departamental y Regional se apostaron en el lugar para prever cualquier incidente relacionado con los bloqueos anunciados por el transporte público libre.

“Al observar la presencia policial, aproximadamente 40 vehículos de transporte público libre se concentraron a un kilómetro hacia Oruro. Luego de una reunión con los dirigentes, se comprometieron a levantar el bloqueo en una hora y media a dos horas, una vez concluida la marcha en el centro de la ciudad”, señaló el funcionario policial.

El compromiso del Transporte Libre incluye garantizar que la marcha transcurra de manera pacífica, leer sus manifiestos ante las autoridades competentes y posteriormente despejar los puntos de bloqueo en Parotani y otras zonas afectadas.

Transporte Libre anunció que levantará bloqueo en Parotani tras marcha en Cochabamba. Foto: Fernando Aguilar

Además, entre las solicitudes del sector se encuentra la revisión del tema de inspección técnica vehicular.

Según la información proporcionada, se prevé que para el mediodía las vías queden totalmente despejadas, y los efectivos policiales permanecerán en los sectores afectados para garantizar el libre tránsito de vehículos y peatones.

La situación se mantiene bajo vigilancia, mientras los diferentes puntos de bloqueo en la carretera al Valle Alto, Parotani y rutas hacia Oriente y Occidente del país continúan intransitables.

