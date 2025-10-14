Carreteras de Cochabamba bloqueadas: Policía espera instrucciones mientras la medida continúa

Cochabamba enfrenta este martes una compleja situación en sus carreteras, donde los bloqueos instalados por el Transporte Libre continúan afectando a la población. La medida de presión, que comenzó en el cruce a Tarata, ha paralizado la circulación hacia el Valle Alto y otras zonas del departamento, obligando a los usuarios a caminar, hacer trasbordos o contratar taxis compartidos para poder llegar a sus destinos.

Hasta este momento, la Policía se encuentra en el lugar, pero sin una instrucción clara sobre cómo proceder. Un gran contingente de efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) llegó al cruce de Tarata, equipados y listos para actuar, aunque oficialmente aún no se ha ordenado el despeje de la vía.

“Han llegado, pero no se tiene una instrucción específica para desbloquear. Están simplemente a la espera de órdenes del comando departamental”, informaron desde el lugar de los hechos.

Los bloqueos afectan no solo a quienes se trasladan hacia la ciudad desde el Valle Alto por motivos de trabajo o estudio, sino también a comerciantes que transportan productos y vehículos particulares. Los conductores deben girar, retornar y esperar transporte alternativo para poder continuar su recorrido, generando retrasos y perjuicios generalizados.

Además del Valle Alto, otros puntos críticos de bloqueo incluyen Parotari y el cruce a Tiraque, donde el transporte libre mantiene sus unidades estacionadas, impidiendo el paso normal de vehículos.

El sector de transporte justifica la medida como un reclamo ante la falta de combustible y problemas relacionados con la gestión de seguros como el SOAT, mientras que la población continúa soportando las consecuencias de esta paralización.

