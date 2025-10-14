Filas interminables por combustible colapsan avenidas y calles de Santa Cruz

Largas filas de vehículos se registraron este lunes en distintos surtidores de la ciudad de Santa Cruz, debido a la falta de combustible. En el surtidor del segundo anillo, zona Virgen de Cotoca, los conductores aseguraron que la fila se extiende por más de siete cuadras, formando un verdadero laberinto de autos.

Algunos choferes señalaron que llevan esperando entre siete y ocho horas para poder cargar gasolina. “Desde la madrugada estamos aquí y la fila no avanza. Es desesperante”, expresó uno de los afectados.

La misma situación se repite en el surtidor ubicado en el tercer anillo de la avenida Mutualista, donde las filas parecen no tener fin.

Los transportistas y motociclistas manifestaron su preocupación por la escasez y pidieron a las autoridades una pronta solución para evitar el colapso en las calles.

Mira la programación en Red Uno Play