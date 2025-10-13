¡Impresionante! El guardaespaldas de Messi anotó un golazo de volea (Video)

Yassine Cheuko, conocido por proteger a Lionel Messi, se robó todas las miradas durante un entrenamiento amateur al marcar un golazo de media tijera que se fue directo al ángulo. El video del momento se volvió viral rápidamente, acumulando miles de reacciones en redes sociales, dejando a los internautas sorprendidos por la habilidad del guardaespaldas fuera del terreno de la seguridad.

