TEMAS DE HOY:
conductor asfixiado violencia a menores TRITURADA

26ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

¡Impresionante! El guardaespaldas de Messi anotó un golazo de volea (Video)

Golazo inesperado: el guardaespaldas de Messi sorprende en entrenamiento amateur 

Martin Suarez Vargas

13/10/2025 19:05

Foto: Captura video de internet.
Estados Unidos.

Escuchar esta nota

Yassine Cheuko, conocido por proteger a Lionel Messi, se robó todas las miradas durante un entrenamiento amateur al marcar un golazo de media tijera que se fue directo al ángulo. El video del momento se volvió viral rápidamente, acumulando miles de reacciones en redes sociales, dejando a los internautas sorprendidos por la habilidad del guardaespaldas fuera del terreno de la seguridad.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD