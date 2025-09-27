¡Histórico e increíble! Golazo de arco a arco da la vuelta al mundo y es para verlo una y otra vez

El fútbol argentino vivió una jornada particular en la Primera Nacional, cuando Joaquín Enrico, arquero de San Telmo, se transformó en protagonista inesperado al marcar un tanto desde su propia área. El disparo, potenciado por la lluvia y el viento, recorrió toda la cancha hasta vencer al guardameta rival y sellar una de las jugadas más comentadas de la temporada.

El tanto del portero llegó poco después de la apertura del marcador y permitió al “Candombero” tomar ventaja de dos goles en apenas media hora de partido. La espectacularidad de la acción desató el festejo desmedido de los hinchas y, al mismo tiempo, inundó las redes sociales con videos del insólito gol.

El conjunto dirigido por José María Bianco supo capitalizar el envión anímico y amplió diferencias en el inicio del complemento. Sin embargo, Gimnasia de Jujuy reaccionó con rapidez y se puso a tiro en el marcador, lo que dio paso a un cierre vibrante. El equipo visitante volcó todo su ataque en los últimos minutos, aunque San Telmo resistió y terminó asegurando una victoria clave en casa.

Con este resultado, el cuadro de Isla Maciel alcanzó los 41 puntos, aunque sin chances matemáticas de clasificarse al reducido. Gimnasia, en cambio, mantiene su lugar asegurado entre los equipos que pelearán por el ascenso, aunque dejó pasar una oportunidad valiosa de acercarse a la final.

Mira la programación en Red Uno Play