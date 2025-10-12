TEMAS DE HOY:
Deportes

[VIDEO] Arquero anota un golazo desde mitad de cancha y sorprende en un torneo amateur

El espectacular tanto fue grabado en un campeonato de barrio y rápidamente se volvió viral en redes sociales por la potencia y precisión del remate.

Martin Suarez Vargas

12/10/2025 15:17

El portero aprestándose para rematar y en el círculo, el golazo tras su segundo remate. Foto: Captura de video.
Mundo.

Escuchar esta nota

Un video que circula en redes sociales ha captado la atención de los aficionados al fútbol: un arquero de un torneo amateur marcó un golazo desde mitad de cancha, dejando boquiabiertos a los presentes y a miles de usuarios en internet.

En las imágenes se observa cómo el guardameta sale jugando con el balón hasta el centro del campo y, sin pensarlo dos veces, realiza un potente disparo. El esférico impacta en el travesaño del arco rival y, tras el rebote, vuelve a caer cerca del propio arquero, quien remata nuevamente con fuerza para enviar la pelota al fondo de las redes.

El gol provocó la euforia de los hinchas, que invadieron el campo para celebrar la sorprendente jugada. La cancha y la indumentaria de los equipos evidencian que se trata de un campeonato barrial, lo que no impidió que la hazaña alcanzara notoriedad.

En redes sociales, los comentarios no se hicieron esperar. Frases como

“¡Denle el Puskás de una vez!” o “Vaya golazo” se repitieron entre los usuarios, destacando la espectacularidad del tanto que ya se perfila como uno de los goles más virales del año.

 

Programación

14:00

Duele amar

16:00

Amor de familia

18:00

El chavo

19:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

Debate vicepresidencial del tse

Programación

14:00

Duele amar

16:00

Amor de familia

18:00

El chavo

19:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

Debate vicepresidencial del tse

