"Tiene 90% del cuerpo quemado": hija de víctima de incendio en una chatarrería suplica ayuda para cubrir gastos médicos

Un hombre resultó con el 90% de su cuerpo quemado tras un incendio registrado en una recicladora de plásticos ubicada en la avenida G77, en Santa Cruz. El siniestro ocurrió cuando, según relató su familia, el fuego alcanzó un camión que contenía diésel, provocando una explosión que lo envolvió en llamas mientras intentaba escapar.

“Este incendio ha sido provocado dentro de la recicladora y cuando mi papá estaba saliendo, el camión explotó y ahí recibió las quemaduras”, explicó su hija, quien pide apoyo urgente debido a la gravedad del estado de salud del afectado.

El hombre vivía solo en la recicladora y actualmente se encuentra internado en una clínica privada, donde los gastos médicos ya ascienden a 12 mil bolivianos, monto que su familia no puede cubrir.

“Yo lo único que le pido a la población de Santa Cruz, por favor, que me colabore. Son 12 mil bolivianos que debo hasta ahora. Soy su única hija y ni siquiera me dejan ingresar con mi bebé”, lamentó.

La familia también solicita ayuda para trasladarlo a un hospital municipal donde pueda recibir atención especializada y curaciones urgentes.

Según indicaron, los médicos necesitan realizarle una intervención para evitar una infección severa, procedimiento que en la clínica privada tiene un costo de 5 mil bolivianos, cifra que tampoco pueden pagar.

“Le pido al sistema de salud que me den un espacio en el hospital San Juan de Dios para poder llevarlo a mi padre, porque necesita una limpieza urgente”, añadió su hija.

