Una situación que se repite: Santa Cruz amanece con largas filas por combustible

La noche del lunes en un recorrido por diferentes puntos de la ciudad y se pudo evidenciar un panorama que encendió las alertas, largas filas de vehículos en busca de combustible en varios surtidores.

En el surtidor del segundo anillo y la avenida Santos Dumont, la fila se extendía por varias cuadras. Una situación similar se observó en el surtidor del tercer anillo y avenida Roca y Coronado, así como en el surtidor de la Radial 21, cuarto anillo, donde la espera parecía no tener fin.

Conductores expresaron su malestar y preocupación, temiendo que esta situación empeore si no se garantiza el abastecimiento oportuno.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial sobre las causas de estas largas filas, mientras la población permanece en incertidumbre ante la posibilidad de una escasez de combustible.

