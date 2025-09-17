TEMAS DE HOY:
ACCIDENTE EN CARRETERA Accidente carretero Narcotráfico en Bolivia

Nacional

La ANH implementa "pistolas" en surtidores para controlar la venta de combustible

La medida, que ya se está aplicando en surtidores de Cochabamba y Santa Cruz, automatiza la verificación del carguío para detectar posibles abusos.

Red Uno de Bolivia

17/09/2025 12:01

La ANH implementa "pistolas" en surtidores para controlar la venta de combustible
Cochabamba, Bolivia

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) inició la implementación de un nuevo sistema de control en las estaciones de servicio. Se trata de unas "pistolas" lectoras de radiofrecuencia que, conectadas al sistema B-SISA, buscan combatir la venta irregular y el acopio de diésel y otros combustibles. La medida, que ya se está aplicando en surtidores de Cochabamba y de Santa Cruz, automatiza la verificación del carguío para detectar posibles abusos.

¿Cómo funciona la nueva tecnología?

Según explicó Wendy Villarroel, directora distrital de la ANH, estas pistolas permiten a los operadores escanear el chip del vehículo en el sistema B-SISA antes de la carga. La herramienta verifica de forma automática el historial del vehículo, detectando la frecuencia, el tipo de combustible y la cantidad de cargas que ha realizado en el último mes.

"Esta pistola nos permite evidenciar cuántas cargas ha tenido el vehículo durante todo el mes. Incluso nos da una alerta si el carguío es normal o si tiene alguna observación o existe repetitividad", indicó Villarroel, destacando que el control se enfoca principalmente en el transporte pesado y en evitar que se excedan los límites de consumo.

La ANH busca con esta herramienta tecnológica asegurar que el combustible llegue a los usuarios de manera equitativa y controlada. El dispositivo es clave para:

  • Evitar el acopio ilegal: Permite identificar y prevenir la compra excesiva de combustible para su posterior reventa a precios inflados.

  • Combatir el desvío: Ayuda a evitar que el diésel y la gasolina, que son subvencionados por el Estado, sean desviados hacia actividades de contrabando o uso no autorizado.

  • Garantizar la transparencia: El sistema refuerza el rol de la ANH como ente regulador, garantizando la transparencia en la cadena de distribución de hidrocarburos.

 

 

 

