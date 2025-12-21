Gobierno alcanza acuerdo con cooperativas del transporte pesado

Parte de la agenda y socialización del Decreto Supremo 5503, esta mañana en Cochabamba el Gobierno alcanzó un acuerdo con las cooperativas del transporte pesado nacional e internacional y aguardan jornadas de socialización en el transcurso de la semana.

El entendimiento permitió desactivar las movilizaciones anunciadas para el martes 23 de diciembre, mientras que la dirigencia del sector declaró un cuarto intermedio y acordó continuar con mesas de trabajo junto a autoridades del Ejecutivo.

Los ministros de Defensa, Raúl Salinas, y de Economía, José Gabriel Espinoza, encabezaron los encuentros con los transportistas, quienes expresaron su rechazo inicial al decreto y plantearon demandas acumuladas durante los últimos años.

Salinas informó que las mesas de trabajo buscan atender problemáticas estructurales del sector cooperativista que, según afirmó, no fueron resueltas en las últimas dos décadas. Añadió que el diálogo continuará como parte del proceso de implementación del decreto.

La agenda gubernamental en Cochabamba proseguirá durante la jornada con reuniones con la dirigencia de la Cámara del Transporte de Cochabamba y con sectores productivos del Chapare, con el objetivo de explicar los alcances del DS 5503 y despejar dudas sobre la norma.

