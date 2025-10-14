Un trágico accidente aéreo sacudió el sur de Estados Unidos luego de que un avión ligero se estrellara cerca del aeródromo privado Hicks Airfield, en la ciudad de Fort Worth, Texas, lo que provocó un incendio de gran magnitud y escenas de pánico entre automovilistas y residentes de la zona.

El siniestro ocurrió la tarde del domingo 12 de octubre de 2025, cuando la aeronave perdió el control mientras sobrevolaba la zona norte de la ciudad y terminó impactando contra múltiples camiones y vehículos estacionados, desatando un fuego que rápidamente envolvió el lugar en una densa nube de humo negro visible a varios kilómetros de distancia.

Confirmadas dos muertes

Autoridades locales confirmaron que dos personas murieron en el accidente, presuntamente los ocupantes de la aeronave. Hasta el momento no se han revelado sus identidades ni el lugar de origen del vuelo. Tampoco se reportan víctimas entre los automovilistas que se encontraban cerca del sitio del impacto.

Llamas, caos y cierre de carreteras

De acuerdo con el Departamento de Bomberos de Fort Worth, el accidente se registró alrededor de la 1:30 p. m., y provocó el cierre inmediato de la carretera U.S. 287 en ambos sentidos mientras decenas de unidades de emergencia trabajaban para sofocar el fuego y rescatar a las posibles víctimas. En el lugar participaron cuerpos de bomberos de varias localidades cercanas como Haslet y Saginaw, debido a la magnitud del incendio.

Las imágenes captadas por testigos y compartidas en redes sociales muestran el momento en que el avión gira sin control antes de impactar contra el suelo y los vehículos. Las llamas se propagaron rápidamente, alcanzando hasta seis metros de altura, lo que obligó a evacuar la zona de manera preventiva.

La Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) ya iniciaron una investigación para determinar las causas del accidente, que aún no han sido esclarecidas.

Testigos relatan el momento del impacto

“Se escuchó un fuerte estallido y luego vimos al avión girar varias veces antes de estrellarse. Todo ocurrió en cuestión de segundos”, relató uno de los testigos a medios locales. Usuarios de redes sociales compartieron videos del momento exacto del impacto, en el que se ve a la aeronave caer sobre una zona industrial cercana al aeródromo.

