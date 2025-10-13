VIDEO: ¡La niña gritó! Hombre de 63 años detenido tras robo frustrado a una menor

Imágenes de cámaras de seguridad captaron un hecho que ha generado conmoción en la urbanización Huerta Grande, en Trujillo (Perú). Una niña de 10 años fue víctima de un robo frustrado dentro de un comercio ubicado en la avenida Salvador Lara. Un hombre de 63 años ingresó al local y forcejeó con la menor.

Según el reporte policial, el sujeto le arrebató su celular y las llaves antes de que la niña pudiera alejarse y pedir ayuda. Testigos relataron que un transeúnte alertó de inmediato a las autoridades, lo que permitió la captura del hombre a pocos metros del lugar del hecho.

El sospechoso, que aseguró ser miembro de la Policía, fue trasladado a la Divincri de San Andrés, donde se realizarán las diligencias correspondientes. Las autoridades investigan si el propósito del individuo era únicamente sustraer las pertenencias de la menor o si se trataba de un intento de secuestro.

La madre de la menor contó que ambas habían ido al comercio a comprar dulces, cuando el hombre aprovechó un descuido para acercarse a su hija. Vecinos y familiares auxiliaron a la niña, visiblemente asustada.

Las grabaciones muestran cómo el sujeto se acercó por detrás de la menor y, en cuestión de segundos, le arrebató sus pertenencias antes de intentar escapar, el clip fue compartido por el medio Ozono Television. Gracias a la rápida reacción de los transeúntes y la intervención policial, el hombre fue detenido y se encuentra bajo investigación por robo agravado.

Mira el video:

