Desabastecimiento de diésel afecta salida de buses en la Terminal Bimodal

La escasez de combustible continúa generando complicaciones en Santa Cruz, y esta vez impacta directamente en el funcionamiento de la Terminal Bimodal.

Varias empresas de transporte interdepartamental reportaron retrasos y cancelaciones en sus salidas debido a la falta de diésel, situación que también afecta a cientos de pasajeros que buscan viajar a otros departamentos del país.

“No hay diésel, no estamos saliendo a ningún lado”, manifestó una trabajadora de la empresa El Dorado, que habitualmente tiene entre seis y siete salidas diarias hacia destinos como La Paz y Cochabamba. La empresa aseguró que, sin abastecimiento de combustible, no es posible habilitar los horarios de salida.

Los pasajeros, por su parte, expresaron su frustración ante la falta de información clara y la imposibilidad de movilizarse.

“Gran cantidad de gente está esperando, no hay flotas, no hay diésel”, relató una representante de otra empresa, señalando que deben pedir paciencia a los viajeros.

Las empresas afectadas hicieron un llamado urgente a las autoridades para que tomen medidas inmediatas para encontrar una solución. “Este problema no es de ahora, viene desde hace tiempo. Esperamos que con el cambio de gobierno se dé una solución definitiva”, señaló.

Mira la programación en Red Uno Play