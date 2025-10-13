Marcela Palacios y ‘Sport Dance’ fueron eliminados de ‘La Gran Batalla’

Tras concluir las cuatro presentaciones de la gala de eliminación, los jueces de La Gran Batalla se reunieron para realizar la evaluación final. Luego de deliberar, determinaron —por decisión unánime— que el equipo eliminado de la noche sería el de Marcela Palacios y la academia de baile ‘Sport Dance’.

El equipo cochabambino presentó una puesta en escena inspirada en la canción “Somebody to Love”, de la película “Ella está encantada”. Aunque los jueces destacaron el esfuerzo y la interpretación, consideraron que no fue suficiente para continuar en competencia.

Durante la gala, Marcela Palacios también anunció su decisión de abandonar el programa, agradeciendo al equipo de producción por la oportunidad y retirándose del escenario antes de conocerse los resultados finales. Sin embargo, el equipo regresó posteriormente para escuchar la determinación oficial del jurado.

“En esta vida siempre hay reglas que seguir, y más allá de una puesta en escena, se valora el profesionalismo. En consenso, los cuatro jueces hemos decidido que el equipo que debe dejar la competencia es el de Marcela Palacios y Sport Dance”, expresó la juez Elka Meyer al momento de anunciar la decisión.

Con esta eliminación, el programa se prepara para iniciar una nueva semana de competencia, con nuevos ritmos, desafíos y mucho entretenimiento.

