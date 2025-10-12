Basti “aplastó” a Marcela Palacios en el primer versus; la cochabambina decidió abandonar la competencia

Arrancó la gala de eliminación en La Gran Batalla, donde cuatro equipos buscan mantenerse dentro de la competencia. En el primer enfrentamiento de la noche se midieron los equipos de Marcela Palacios y Basti.

La primera en subir al escenario fue Marcela Palacios, acompañada por la academia cochabambina Sport Dance, con una puesta en escena inspirada en la canción Somebody to Love, de la película Ella está encantada.

Posteriormente fue el turno del también cochabambino Basti y la academia de baile Aurea Crew, quienes representaron la película Footloose, mostrando al personaje principal y parte de su historia a través de la danza.

Los jueces quedaron impresionados con la propuesta del equipo de Basti y destacaron que siguieron todas las recomendaciones brindadas en anteriores presentaciones.

La juez Gabriela Zegarra señaló que ambos equipos mostraron mejoras sobre el escenario, aunque resaltó especialmente la coreografía y la actitud de Basti.

“Sé que el equipo hace un gran esfuerzo por bailar, y Basti, mejoraste en los gestos, entraste en personaje; realmente hiciste un buen complemento con el equipo”, manifestó.

Por su parte, Tito Larenti también valoró el trabajo de ambos equipos y resaltó el crecimiento mostrado por Basti durante su presentación.

“Se ha visto mucho crecimiento sobre el escenario. El trabajo de Basti me sorprendió; más allá de las dificultades, es importante venir a luchar. Hicieron un buen trabajo”, afirmó el juez.

La juez Elka Meyer destacó la energía y la conexión del grupo, incluso se puso de pie para aplaudirlos.

“Me gustó mucho la energía del equipo. Hubo algunos momentos descoordinados, pero se mantuvieron unidos. Me pongo de pie para aplaudirlos; es conmovedor ver cómo siguen intentando y mejorando”, expresó.

Finalmente, Rodrigo Massa resaltó la soltura y la evolución del participante.

“Se atrevieron a hacer cosas nuevas. Basti tuvo más soltura; siento que todavía se puede avanzar más”, señaló.

Tras las evaluaciones, se conoció la votación de los jueces y del público. De manera unánime, el jurado eligió la presentación de Basti y Aurea Crew. Posteriormente, se reveló el voto del público, que terminó de la siguiente manera:

Basti y Aurea Crew : 64,8 %

Marcela Palacios y Sport Dance: 35,2 %

El equipo de Basti agradeció el apoyo del jurado y del público, comprometiéndose a seguir creciendo dentro de la competencia.

