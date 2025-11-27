Una presentación que eriza la piel: Vibra Dance conmueve al jurado y se lleva el knockout

La emoción se apoderó del escenario. En la tercera noche dedicada a películas animadas en ‘La Gran Batalla’, Diego Paredes y la academia Vibra Dance sorprendieron al público con una presentación inspirada en El Jorobado de Notre Dame. La fuerza interpretativa del equipo logró transmitir la sensibilidad de Quasimodo y conmovió incluso a los jueces.

La coreografía recibió excelentes devoluciones y provocó el tan ansiado knockout: el jurado se levantó de sus asientos para aplaudir de pie y reconocer el trabajo del equipo.

Para Elka Meyer, la puesta en escena fue profundamente emotiva y destacó su precisión:

“Fue un trabajo muy bonito, muy armonioso y muy coordinado”, señaló.

La juez Gabriela Zegarra no pudo contener las lágrimas. “Estuvo muy bonito, y más que todo porque los chicos nos dieron mucha emoción”, comentó, visiblemente conmovida.

En otro momento cargado de sentimiento, Tito Larenti se acercó a abrazar a una de las bailarinas, que lloraba emocionada, y celebró la entrega del grupo.

“Tomaron la crítica de la mejor manera. Estuvieron completamente cuidados al desplazarse y coordinar. Entregaron todo. Me encantó”, afirmó.

Finalmente, Rodrigo Massa resaltó la fuerza emocional del equipo, que enfrentó un día complicado antes de subir al escenario:

“A veces un mal día se vuelve nuestro aliado porque nos ayuda a conectar con una verdad emocional”.

Diego Paredes y su equipo agradecieron entre aplausos el reconocimiento y destacaron el esfuerzo que cada bailarín puso en esta presentación que terminó tocando el corazón de todos.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

