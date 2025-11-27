Una presentación que eriza la piel: Vibra Dance conmueve al jurado y se lleva el knockout

La interpretación de ‘El Jorobado de Notre Dame’ emocionó a los jueces, quienes se pusieron de pie, aplaudieron y premiaron al equipo con un knockout.
26/11/2025 22:27
Escuchar esta nota
La emoción se apoderó del escenario. En la tercera noche dedicada a películas animadas en ‘La Gran Batalla’, Diego Paredes y la academia Vibra Dance sorprendieron al público con una presentación inspirada en El Jorobado de Notre Dame. La fuerza interpretativa del equipo logró transmitir la sensibilidad de Quasimodo y conmovió incluso a los jueces.
La coreografía recibió excelentes devoluciones y provocó el tan ansiado knockout: el jurado se levantó de sus asientos para aplaudir de pie y reconocer el trabajo del equipo.
Para Elka Meyer, la puesta en escena fue profundamente emotiva y destacó su precisión:
“Fue un trabajo muy bonito, muy armonioso y muy coordinado”, señaló.
La juez Gabriela Zegarra no pudo contener las lágrimas. “Estuvo muy bonito, y más que todo porque los chicos nos dieron mucha emoción”, comentó, visiblemente conmovida.
En otro momento cargado de sentimiento, Tito Larenti se acercó a abrazar a una de las bailarinas, que lloraba emocionada, y celebró la entrega del grupo.
“Tomaron la crítica de la mejor manera. Estuvieron completamente cuidados al desplazarse y coordinar. Entregaron todo. Me encantó”, afirmó.
Finalmente, Rodrigo Massa resaltó la fuerza emocional del equipo, que enfrentó un día complicado antes de subir al escenario:
“A veces un mal día se vuelve nuestro aliado porque nos ayuda a conectar con una verdad emocional”.
Diego Paredes y su equipo agradecieron entre aplausos el reconocimiento y destacaron el esfuerzo que cada bailarín puso en esta presentación que terminó tocando el corazón de todos.
A continuación, puedes revivir este momento del programa:
Mira la programación en Red Uno Play
22:00
00:00
01:00
03:00
04:00
04:55
22:00
00:00
01:00
03:00
04:00
04:55