Comunidad

Accidente entre micro y trufi deja varios heridos en la carretera al norte

El trufi transportaba pasajeros y terminó con la parte delantera destrozada tras chocar contra un micro vacío.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

13/10/2025 8:13

Accidente en la ruta al norte
Santa Cruz, Bolivia

Un accidente de tránsito se registró la mañana de este lunes en el kilómetro 8 de la carretera al norte, involucrando a un micro y un trufi del transporte público. El hecho dejó como saldo al menos tres personas heridas.

Según testigos, el trufi, que transportaba pasajeros, colisionó contra el costado de un micro que se dirigía a iniciar su turno de trabajo. El impacto dejó la parte delantera del vehículo pequeño completamente destrozada.

“El micro estaba vacío, iba de ida a cubrir turno. Hay cámaras en la zona y van a determinar qué pasó”, declaró el chofer del micro, quien aseguró que el seguro ya se hizo cargo de la atención médica de los heridos.

Preliminarmente, se presume que tres pasajeros del trufi resultaron heridos. Fueron trasladados a un centro médico cercano, donde recibieron atención oportuna.

Las autoridades de Tránsito ya se encuentran investigando las causas del accidente y revisando las imágenes de las cámaras de seguridad instaladas en el área para esclarecer responsabilidades.

 

