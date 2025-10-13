“Faltan 7 días para abrir las puertas al cambio con esperanza”, dijo Tuto antes del debate

En una conferencia previa al debate presidencial organizado por el Tribunal Supremo Electoral, el candidato Jorge Tuto Quiroga reafirmó su compromiso con una “Bolivia de propietarios”, con empleo y estabilidad.

“Nuestro mensaje a la gente que está sufriendo es un poquito de paciencia. Faltan 7 días y vamos a abrir las puertas al cambio con esperanza”, aseguró el candidato.

Acompañado de su binomio Juan Pablo Velasco, Quiroga ofreció declaraciones en el Hotel Real Plaza, a menos de una hora del inicio del encuentro.

“Tenemos la obligación de salvar la economía y lo vamos a hacer”, afirmó Quiroga, asegurando que su plan incluye el fin de las colas por gasolina y diésel, el control de la inflación y la recuperación de la confianza para atraer divisas. “La canasta queda vacía, la platita no alcanza y las familias pasan hambre. Eso va a terminar”, dijo.

Entre sus propuestas destacó la creación de 750 mil empleos en cinco años, a través de zonas económicas especiales en todo el país. Mencionó proyectos específicos para El Alto, Puerto Seco, Moruro y fronteras con Cobija.

También propuso nuevas leyes en sectores clave como hidrocarburos, minería, agropecuaria y litio, junto con una rebaja de impuestos y reformas constitucionales.

Quiroga planteó su propuesta de “revolución propietaria”, que busca garantizar que cada ciudadano tenga propiedad individual sobre los recursos y activos que utiliza.

“Vamos a hacer una Bolivia donde cada quien tenga el título de la tierra que trabaja, del puesto donde vende, del litio que le corresponde”, señaló. Además, prometió que las remesas llegarán sin pérdida y que los exportadores recibirán el valor justo por sus productos.

Finalmente, Quiroga remarcó que su campaña no se ha basado en ataques, sino en propuestas. “Echan barro los que no tienen respuestas. Nosotros tenemos respuestas”, afirmó. Luego del pronunciamiento, el binomio se dirigió al Salón Libertador para dar inicio al debate presidencial frente a Rodrigo Paz, que se transmite a nivel nacional por la Red Uno.

