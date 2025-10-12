TEMAS DE HOY:
Vehículo impactó contra un poste de luz en el puente al Urubó; hay heridos

La Policía investiga las causas del accidente y no descarta el exceso de velocidad como factor principal.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

12/10/2025 17:43

Foto: Romer Castedo
Santa Cruz, Bolivia

Un vehículo chocó contra un poste de luz en uno de los puentes que conecta Santa Cruz con Porongo. El accidente ocurrió la tarde de este domingo y dejó a tres personas heridas, quienes fueron llevadas a una clínica privada para recibir atención médica.

Según testigos, el auto iba a gran velocidad, lo que podría haber causado que el conductor pierda el control. 

En imágenes enviadas a Red Uno se puede ver que el vehículo terminó con daños severos en la parte delantera derecha.

Las autoridades policiales ya se encuentran investigando las causas exactas del siniestro.

 

