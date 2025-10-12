Un vehículo chocó contra un poste de luz en uno de los puentes que conecta Santa Cruz con Porongo. El accidente ocurrió la tarde de este domingo y dejó a tres personas heridas, quienes fueron llevadas a una clínica privada para recibir atención médica.

Según testigos, el auto iba a gran velocidad, lo que podría haber causado que el conductor pierda el control.

En imágenes enviadas a Red Uno se puede ver que el vehículo terminó con daños severos en la parte delantera derecha.

Las autoridades policiales ya se encuentran investigando las causas exactas del siniestro.

