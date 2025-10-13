Paz y Lara llaman a la unidad y agradecen al pueblo boliviano antes del debate presidencial

A pocas horas del gran debate presidencial organizado por el Tribunal Supremo Electoral, el binomio conformado por Rodrigo Paz y Edmand Lara ofreció una conferencia de prensa desde el Hotel Plaza Real, donde destacaron el respaldo del pueblo boliviano y reafirmaron su compromiso con la democracia, la unidad y el cambio.

“Hoy día no estaríamos acá presentes si no fuera por el pueblo boliviano”, afirmó Rodrigo Paz al inicio de su intervención. El candidato destacó que el proyecto político que encabeza es fruto de un trabajo iniciado hace más de cinco años y que ha sido construido junto a distintos sectores sociales. “Estamos aquí no por campañas millonarias, sino por decisión del pueblo”, remarcó.

Paz también aprovechó para agradecer a sus familias y a quienes han acompañado su candidatura en momentos difíciles. Subrayó, además, que su campaña se ha apoyado exclusivamente en redes sociales, sin publicidad en medios tradicionales.

“Hay dos caminos: el del pasado y el del futuro. Bolivia ya ha empezado a construir un nuevo camino, y esperamos que, a través del respeto, se reafirme ese rumbo”.

Por su parte, el candidato a la vicepresidencia, Edmand Lara, enfatizó la necesidad de superar las divisiones regionales y sociales que afectan al país. “Bolivia necesita unidad, renovación y oportunidades para quienes nunca las tuvieron. Basta de racismo, basta de discriminación, basta de peleas entre cambas, collas, chapacos y chaqueños”, declaró.

