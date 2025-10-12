TEMAS DE HOY:
Artista de Colombia interpretará la canción oficial del Mundial 2026, ¿Quién es?

La canción “Somos Más” será la banda sonora del torneo y contará con la participación de grandes figuras latinas.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

12/10/2025 18:40

Foto: EFE
Mundo

El artista colombiano Carlos Vives encabezará una de las canciones oficiales del Mundial de Fútbol 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

La cadena estadounidense Telemundo confirmó que Vives, junto a Emilia, Wisin y Xavi, interpretarán el tema “Somos Más”, que formará parte de la cobertura oficial del torneo.

La presentación en vivo de esta canción está programada para el próximo 23 de octubre durante los Premios Billboard de la Música Latina 2025.

¿Cambios en el calendario del Mundial 2034?

Mientras se preparan los detalles para el Mundial 2026, la FIFA enfrenta un gran reto con la organización del torneo de 2034, asignado a Arabia Saudita. Debido a las altas temperaturas durante el verano y la coincidencia con el Ramadán.

El Ramadán en 2034 se celebrará entre el 11 de noviembre y el 10 de diciembre, lo que impide realizar el Mundial en esas fechas. Por esta razón, la FIFA estaría considerando mover la competencia a los meses de enero y febrero de 2035, lo que supondría un cambio importante en el calendario mundial del fútbol.

 

