Daddy Yankee vence a su exesposa y recupera su nombre artístico

Daddy Yankee logró una importante victoria legal al alcanzar un acuerdo con su exesposa, Mireddys González, sobre el uso y la titularidad de sus nombres y marcas registradas.

El acuerdo le otorga al artista el control exclusivo para utilizar, comercializar y proteger marcas como Daddy Yankee, DY, Big Boss, Legendaddy, Los Cangris, El Cartel Records y Dura.

Además, las partes solicitaron al Tribunal mantener jurisdicción exclusiva sobre el caso para garantizar el cumplimiento del acuerdo y proteger los derechos comerciales e intelectuales del cantante a largo plazo.

Este triunfo se suma a un segundo caso federal ganado por el artista contra González y su excuñada, quienes enfrentaban acusaciones por incumplimientos fiduciarios y destrucción de información clave relacionada con las empresas y la carrera del reguetonero.

La disputa legal surgió tras la confirmación del divorcio entre Daddy Yankee y Mireddys González, luego de más de tres décadas de matrimonio. La pareja se casó cuando ambos tenían 17 años y tienen dos hijos en común: Jesaaelys y Jeremy.

En un comunicado difundido por redes sociales, el intérprete de “Gasolina” afirmó que intentó salvar su matrimonio durante meses, pero decidió aceptar la solicitud de divorcio presentada por su exesposa. También expresó su agradecimiento por el tiempo compartido y su deseo de mantener la unidad familiar.

