¡Conmovedor! Rúben Neves muestra un tatuaje junto a Diogo Jota tras darle el triunfo a Portugal

Portugal consiguió una victoria sufrida sobre Irlanda en la tercera fecha del Grupo F de las Eliminatorias Europeas rumbo al Mundial 2026. El único gol del encuentro llegó en los minutos finales, cuando Rúben Neves apareció para darle el triunfo a los lusitanos tras un preciso centro de Francisco Trincão.

El momento se tornó especialmente emotivo. Tras anotar, Neves corrió hacia el banderín de córner, levantó los brazos al cielo y dedicó su celebración a Diogo Jota, su compañero y amigo que falleció hace algunos meses en un accidente automovilístico.

El jugador del Al Hilal reveló además un tatuaje en su pantorrilla, donde se observa una imagen de ambos abrazados durante una antigua celebración con la selección portuguesa. El gesto conmovió a los aficionados presentes en el Estadio José Alvalade y a miles de seguidores en redes sociales, que recordaron la conexión entre ambos futbolistas.

A pesar del penal fallado por Cristiano Ronaldo y de las dudas en el rendimiento del equipo, el triunfo dejó una imagen imborrable: la de Rúben Neves festejando “hasta el cielo” con su eterno amigo Diogo Jota.

