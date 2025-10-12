TEMAS DE HOY:
joven agredida carrito de comida arde en llamas operativo contra la trata y tráfico

32ºC Santa Cruz de la Sierra

16ºC La Paz

30ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

¡Conmovedor! Rúben Neves muestra un tatuaje junto a Diogo Jota tras darle el triunfo a Portugal

El mediocampista portugués celebró su gol ante Irlanda mostrando un tatuaje en homenaje a su amigo fallecido, Diogo Jota.

Martin Suarez Vargas

12/10/2025 14:58

Rúben Neves tras anotar el gol frente Irlanda con Portugal. Foto: Internet.
Portugal.

Escuchar esta nota

Portugal consiguió una victoria sufrida sobre Irlanda en la tercera fecha del Grupo F de las Eliminatorias Europeas rumbo al Mundial 2026. El único gol del encuentro llegó en los minutos finales, cuando Rúben Neves apareció para darle el triunfo a los lusitanos tras un preciso centro de Francisco Trincão.

El momento se tornó especialmente emotivo. Tras anotar, Neves corrió hacia el banderín de córner, levantó los brazos al cielo y dedicó su celebración a Diogo Jota, su compañero y amigo que falleció hace algunos meses en un accidente automovilístico.

El jugador del Al Hilal reveló además un tatuaje en su pantorrilla, donde se observa una imagen de ambos abrazados durante una antigua celebración con la selección portuguesa. El gesto conmovió a los aficionados presentes en el Estadio José Alvalade y a miles de seguidores en redes sociales, que recordaron la conexión entre ambos futbolistas.

A pesar del penal fallado por Cristiano Ronaldo y de las dudas en el rendimiento del equipo, el triunfo dejó una imagen imborrable: la de Rúben Neves festejando “hasta el cielo” con su eterno amigo Diogo Jota.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Duele amar

16:00

Amor de familia

18:00

El chavo

19:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

Debate vicepresidencial del tse

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Duele amar

16:00

Amor de familia

18:00

El chavo

19:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

Debate vicepresidencial del tse

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD