¡Conmovedor! Rúben Neves muestra un tatuaje junto a Diogo Jota tras darle el triunfo a Portugal

El mediocampista portugués celebró su gol ante Irlanda mostrando un tatuaje en homenaje a su amigo fallecido, Diogo Jota.
12/10/2025 14:58
Escuchar esta nota
Portugal consiguió una victoria sufrida sobre Irlanda en la tercera fecha del Grupo F de las Eliminatorias Europeas rumbo al Mundial 2026. El único gol del encuentro llegó en los minutos finales, cuando Rúben Neves apareció para darle el triunfo a los lusitanos tras un preciso centro de Francisco Trincão.
El momento se tornó especialmente emotivo. Tras anotar, Neves corrió hacia el banderín de córner, levantó los brazos al cielo y dedicó su celebración a Diogo Jota, su compañero y amigo que falleció hace algunos meses en un accidente automovilístico.
A pesar del penal fallado por Cristiano Ronaldo y de las dudas en el rendimiento del equipo, el triunfo dejó una imagen imborrable: la de Rúben Neves festejando “hasta el cielo” con su eterno amigo Diogo Jota.
