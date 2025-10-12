De tenis a tacones: una carrera inolvidable por el Día de la Mujer en Cochabamba

La habitual serenidad de la Laguna Alalay se vio interrumpida este fin de semana por una explosión de energía, colores y... tacones. En un inusual pero emotivo homenaje al Día Internacional de la Mujer, el Circuito Bolivia se transformó en una pasarela deportiva con la carrera Punta Tacón, una competencia donde los participantes corrieron, trotaron y caminaron en tacones.

La jornada, que combinó atletismo y simbolismo, comenzó con una carrera de 70 kilómetros en calzado deportivo, para luego concluir con los últimos 300 metros en una caminata sobre tacones. Sí, tacones. Hombres y mujeres, divididos en tres categorías —femenina, masculina y mixta—, se calzaron los zapatos altos y demostraron equilibrio, determinación y una dosis saludable de humor.

Uno de los momentos más llamativos fue, sin duda, la participación masculina. “Ha sido muy linda la llegada de los hombres”, comentó entre risas una de las asistentes. “Bien caracterizados, se han puesto en los zapatos de las mujeres... literalmente”.

Para muchos de los corredores, la experiencia fue más que una simple competencia. “Con mucho orgullo me llevo este trofeo a Chile. El próximo año vuelvo y participo otra vez, con los tacones o sin zapatos, da igual”, dijo un participante extranjero, aún con la emoción en el rostro.

El evento no estuvo exento de desafíos. Algunos confesaron que la caminata sobre tacones les generó temor: “Tuvimos que pasar por el puente de madera con terror. Era difícil, pero logramos terminar. Ha sido una experiencia espectacular”. Otros, simplemente valoraron el gesto simbólico: “Esto es para reconocer el papel de la mujer en la sociedad. Felicidades a todas las mujeres por su día”.

El primer lugar en la categoría masculina fue especialmente celebrado. “Fue bastante difícil, pero también muy gratificante. Valoramos más ahora lo que implica caminar con tacos”.

Mira la programación en Red Uno Play