Analista Bascopé espera que en el debate se conozcan propuestas y no “guerra sucia”

El analista y constitucionalista William Bascopé señaló que el debate presidencial de esta noche debe centrarse en las propuestas económicas y estructurales que los candidatos presenten al país, más que en los ataques personales o descalificaciones.

“¿Cómo van a sostener los primeros seis meses de gobierno? Es decir, la gente hoy, esta noche necesita saber las políticas estructurales que van a tomar, como son el tema del gas, la subvención, el litio, el gasto público, el déficit fiscal. ¿Qué vamos a hacer con todo eso? ¿Van a poder llevar adelante la reestructuración del gasto público? Porque con dinero es otra cosa, ahora sin dinero, ¿Qué vamos a hacer?”, planteó Bascopé a la Red Uno.

El analista remarcó que Bolivia atraviesa un contexto económico delicado, por lo que el próximo gobierno deberá definir con claridad cómo enfrentará el déficit fiscal, la caída de ingresos por hidrocarburos y la presión sobre las reservas internacionales.

Asimismo, criticó que en las últimas semanas el debate político haya girado en torno a ataques personales en lugar de propuestas de fondo.

“Las descalificaciones que han llegado entre los candidatos, en lo personal, creo que a la gente no le interesan eso. Ni su vida personal, ni cómo se califiquen nos interesa. Lo que realmente importa es qué vamos a hacer con la economía de este país”, enfatizó.

Bascopé sostuvo que el debate de esta noche representa una oportunidad histórica para que los aspirantes a la presidencia Rodrigo Paz (PDC) y Jorge Quiroga (Libre) presenten planes concretos y viables que devuelvan confianza y estabilidad al país.

El debate presidencial, organizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), se llevará a cabo desde las 21:00 horas en el Hotel Real Plaza de La Paz, y será transmitido en señal abierta por diversos medios, en el marco de la antesala al balotaje del 19 de octubre.

Mire el video:

Mira la programación en Red Uno Play