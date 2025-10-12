Comité pro Santa Cruz pide propuestas y no “guerra sucia” en el debate presidencial

A horas del debate presidencial que se desarrollará esta noche en La Paz, el vicepresidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, llamó a los candidatos a priorizar las propuestas concretas y dejar de lado los ataques personales, en un encuentro que considera decisivo para los votantes indecisos.

“Hoy queremos propuestas, eso es lo que queremos los bolivianos. Hoy hay un gran debate histórico que se va a dar cabalmente para que los que estén indecisos definan finalmente su voto. Aquellos que están con la decisión firme reafirmen o cambien su voto”, manifestó Zambrana a la Red Uno.

El dirigente cívico destacó que el país enfrenta una crisis económica, escasez de dólares y altos niveles de corrupción, por lo que urge escuchar planes claros y viables de quienes aspiran a la presidencia.

“Hoy necesitamos un debate a todo nivel para que nos digan cómo nos van a sacar de la crisis, cómo se van a tener los dólares, cómo se va a mantener el Estado y, sobre todo, cómo van a acabar con la corrupción que tenemos y cómo vamos a salir de este problemón”, expresó.

Zambrana remarcó que la ciudadanía espera un encuentro centrado en ideas y soluciones, y no una confrontación política vacía.

“Esperamos que hoy día el eje temático del debate sea la propuesta, no la guerra sucia. Se acabó la guerra sucia, ya no queremos más guerra sucia. El país requiere propuestas. Este debate es histórico y va a definir a los indecisos”, concluyó.

El debate presidencial, organizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), reunirá esta noche a los candidatos Rodrigo Paz (PDC) y Jorge Quiroga (Libre) en el Hotel Real Plaza de La Paz, en el último intercambio de ideas antes del balotaje del 19 de octubre, jornada en la que el país elegirá a su nuevo presidente para el periodo 2025-2030.

