PDC destaca gran expectativa en Cochabamba por la participación de Rodrigo Paz en el debate presidencial

El vocero del PDC señaló que el encuentro de esta jornada representa una oportunidad para que el electorado conozca las propuestas claras y realistas del candidato del PDC. 

Hans Franco

12/10/2025 13:50

Foto: PDC destaca gran expectativa en Cochabamba por debate presidencial
Cochabamba

El vocero departamental del Partido Demócrata Cristiano (PDC) en Cochabamba, Armando Torrico, manifestó que existe una enorme expectativa en torno a la participación del candidato Rodrigo Paz en el debate presidencial que se desarrollará esta noche en la ciudad de La Paz.

“Las expectativas son enormes. Rodrigo Paz está causando una revolución y el debate de hoy lo están esperando todos. Esperamos que los cochabambinos y los bolivianos podamos acompañarlo, porque Rodrigo Paz va a llenar las expectativas. La confianza, la solidez y la fe que tenemos en él son bastante grandes”, expresó Torrico a la Red Uno.

El representante del PDC señaló que el liderazgo de Paz ha generado un creciente respaldo ciudadano en distintas regiones del país, especialmente en Cochabamba, donde —dijo— el entusiasmo por su propuesta se ha hecho sentir en las últimas semanas.

“La expectativa aquí en Cochabamba es enorme, y eso lo vamos a ver hoy presente en el debate que tendremos esta noche”, afirmó.

Torrico destacó que el encuentro de esta jornada representa una oportunidad para que el electorado conozca las propuestas claras y realistas del candidato del PDC, enfocadas en la reactivación económica, la generación de empleo y la unidad nacional.

El debate presidencial, organizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), reunirá a los dos aspirantes a la presidencia Rodrigo Paz (PDC) y Jorge Quiroga (Libre) en el último intercambio de ideas antes del balotaje del 19 de octubre, donde el país definirá al nuevo Presidente del Estado para el periodo 2025-2030.

Mire el video: 

 

