Oriente Petrolero aplastó 4-0 a GV San José con gran actuación de Abastoflor

Oriente Petrolero tuvo una tarde inspirada y goleó sin piedad 4-0 a Gualberto Villarroel en la Copa Bolivia, en un partido disputado en el estadio Real Santa Cruz. Los goles para el equipo cruceño llegaron por intermedio de José Bedecio, Ricardo Centurión y un doblete de Carlos Abastoflor.

El Albiverde dominó desde el inicio del encuentro, ejerciendo una presión alta que complicó la salida del conjunto orureño. El primer tanto llegó a los 18 minutos cuando Berdecio aprovechó un rebote dentro del área y definió de primera, poniendo el 1-0.

Cinco minutos después, Ricardo Centurión conectó un centro de cabeza para enviar el balón al fondo de las redes y marcar el 2-0, dejando a GV San José aturdido en el campo de juego.

En el inicio del segundo tiempo, Mateo Abastoflor aprovechó un centro de Dieguito Rodríguez para anticiparse a los defensores rivales y decretar el 3-0. Con el marcador a favor, el equipo dirigido por Álvaro Peña bajó un poco la intensidad.

Sin embargo, Abastoflor volvió a aparecer en una jugada rápida tras un error de GV San José, recibiendo un pase de Centurión para quedar mano a mano con el portero y definir con un túnel, sellando el 4-0 definitivo y consolidando su gran actuación en el partido.

Mira la programación en Red Uno Play