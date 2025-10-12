TEMAS DE HOY:
Deportes

Gilberto Mora rompe en llanto tras la eliminación de México en el Mundial Sub-20

El joven delantero mexicano de 16 años mostró su emoción tras la derrota ante Argentina en los cuartos de final, a pesar de su destacada participación en el torneo. 

Martin Suarez Vargas

12/10/2025 16:54

Gilberto Mora siendo consolado por uno de sus compañeros de la selección mexicana. Foto: Internet.
Chile.

Argentina eliminó a la Selección Mexicana Sub-20 en los cuartos de final del Mundial con un marcador de 2-0. El esperado enfrentamiento dejó a los dirigidos por Eduardo Arce fuera del torneo, pero también dejó una imagen que conmovió a los aficionados: Gilberto Mora llorando al final del encuentro.

El delantero de 16 años ha generado grandes expectativas entre los mexicanos y demostró estar a la altura para representar a su país. Durante la fase de grupos y octavos de final, Mora destacó con tres goles y dos asistencias, convirtiéndose en un referente dentro del equipo gracias a su capacidad para generar jugadas y su conexión con sus compañeros.

El partido ante Argentina mostró el dominio del conjunto albiceleste desde los primeros minutos. México tuvo ocasiones claras para mantenerse en el juego, pero la lesión de Alexei Domínguez complicó el panorama, al perder una pieza clave del equipo. A pesar de la derrota, la actuación de Mora dejó una huella positiva y proyecta su talento de cara al futuro del fútbol mexicano.

