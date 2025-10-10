TEMAS DE HOY:
Uno decide

Conozca los materiales de la maleta electoral para el balote

Cada pieza es sellada con un precinto de seguridad y entregada bajo control del personal del Órgano Electoral. 

Hans Franco

10/10/2025 9:59

La Paz

A nueve días de la segunda vuelta electoral, el vocal del Tribunal Electoral Departamental (TED) de La Paz, Antonio Condori, informó que se inició el armado de las maletas electorales, un paso clave en la logística del proceso democrático. En total, el departamento paceño contará con 9.099 maletas que serán distribuidas a los diferentes recintos de votación.

Condori explicó que cada maleta electoral es sellada con un precinto de seguridad y entregada bajo control del personal del Órgano Electoral. Una vez que llega a su destino, el jurado y el notario electoral son los responsables de abrirla y verificar su contenido.

“El jurado debe llenar un acta en la que se registran los 41 ítems que contiene la maleta. Si faltara algún material, esto debe ser reportado inmediatamente en el acta correspondiente”, precisó el vocal.

Entre los elementos que contiene la maleta se encuentran el tampo, sellos oficiales, papeletas electorales, lista de personas habilitadas para votar, sobres, acta electoral y el ánfora de votación, entre otros materiales indispensables para garantizar la transparencia y el correcto desarrollo de la jornada electoral.

Mire el video: 

 

