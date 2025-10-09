Gobierno rechaza supuestos intentos de paralizar la segunda vuelta

La ministra de Justicia, Jessica Saravia, afirmó este jueves que el Gobierno nacional rechaza “cualquier intento, venga de donde venga”, que busque obstaculizar o paralizar la realización de la segunda vuelta electoral.

“Nosotros como Gobierno rechazamos cualquier intento, venga de donde venga, que pretenda paralizar o perjudicar esta segunda vuelta”, declaró Saravia en entrevista con la Red Uno, en alusión al proyecto de ley impulsado por el senador del MAS, Pedro Vargas, que plantea cesar a los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y prorrogar los mandatos del Órgano Ejecutivo y Legislativo.

La autoridad calificó esa iniciativa como contraria al espíritu democrático del país. “Condenamos los intereses personales que puedan tener la intención de perjudicar el proceso electoral democrático; le hacen daño al país”, manifestó.

Saravia aseguró que el Gobierno trabaja en garantizar una transición ordenada e informada para el próximo gobierno que surja del balotaje, ratificando el respeto pleno al calendario electoral establecido por el TSE.

En relación con la convocatoria del presidente a una cumbre de los cuatro Órganos del Estado, para garantizar la segunda vuelta, la ministra explicó que esa iniciativa se encuentra ahora “en manos del Órgano Electoral”, encargado de conducir el proceso con independencia y transparencia.

“El Gobierno mantiene su compromiso de fortalecer la democracia y asegurar que la voluntad del pueblo se exprese en las urnas sin interferencias ni maniobras políticas”, concluyó Saravia.

