“Lara contradice a Paz sobre subvención de carburantes”, afirma la senadora electa de Libre

Kathia Quiroga, enfatizó la importancia de la coordinación entre las candidaturas a presidente y vicepresidente. 

Charles Muñoz Flores

06/10/2025 13:43

La senadora electa de Libre, Kathia Quiroga. FOTO: NTV/RED UNO. Composición CHMF.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

En el reciente debate del Tribunal Supremo Electoral (TSE), el candidato a vicepresidente, Edmand Lara, aseguró que la subvención a los carburantes no será eliminado, en aparente contradicción con lo planteado por el candidato a presidente Rodrigo Paz.

Esta situación fue duramente criticada por la senadora electa de Libre, Kathia Quiroga, quien enfatizó la importancia de la coordinación entre los binomios. 

“La propuesta de Juan Pablo Velasco es una propuesta seria, se notó que se preparó, que coordina con quien tiene que coordinar, con su candidato a presidente, porque el rol de un vicepresidente es justamente ser nexo entre el Ejecutivo y Legislativo”, señaló Quiroga.

La senadora agregó que la contradicción de Lara refleja falta de preparación y coordinación. “Una persona que va en contra de la misma propuesta de su candidato es que no está preparado, no coordina, es lamentable. Lo que necesitamos aquí es un presidente y un vicepresidente que trabajen, coordinen y sean ese nexo entre el Ejecutivo y Legislativo”, enfatizó.

 

