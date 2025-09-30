TEMAS DE HOY:
Uno decide

¿Con cuántos jurados electorales puede funcionar una mesa de sufragio?

Desde el Tribunal Supremo Electoral, señalaron que al menos el 10% de jurados electorales se excusaron, pero la cifra no afectará la segunda vuelta electoral.

Silvia Sanchez

30/09/2025 11:07

TED Oruro
Bolivia

Después de haber concluido el plazo para que los ciudadanos sorteados como jurados electorales y que no puedan ejercer, se excusaran, desde el Tribunal Supremo Electoral (TSE) se dio a conocer, que al menos el 10% de los designados, realizaron su trámite, sin embargo, esta cifra, no afectaría la administración en la segunda vuelta electoral.

Según se dio a conocer el vocal del TSE, Francisco Vargas., cada mesa de sufragio funciona con un quorum mínimo de tres jurados.

“No ha superado el 10% de solicitudes de excusa de jurados, aún los tribunales electorales tienen el día de hoy para procesar y aceptar las respuestas”, explicó Vargas.

 

En la Paz, se aceptaron 1.720 excusas de las 4.370 que se presentaron ante el Tribunal Electoral Departamental (TED); en Chuquisaca, se recibieron 766 solicitudes de excusa y se aceptaron 523; en tanto, en Potosí, el TED registró 841 solicitudes de excusa y 774 fueron aceptadas.

“La mayor parte de las solicitudes fue bajo la causal de caso fortuito, seguidas de las que arguyen enfermedad”, informó el presidente del TED Chuquisaca, Mauricio del Ríos.

 

También se indicó que, en caso de que el día de votación, no acudan los jurados o solo se presenten dos de ellos, el notario electoral tiene la potestad legal de designar como un tercer jurado al primer ciudadano formado en la fila para que la mesa pueda funcionar.

Con información de ABI

 

