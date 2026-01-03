TEMAS DE HOY:
Internacional

Colapso del “Ovni” en Ecuador cobra la vida de dos jóvenes

El sector de Río Blanco permanece conmocionado tras el desprendimiento del dispositivo de alta velocidad.

Ximena Rodriguez

03/01/2026 11:33

El juego mecánico perdió el control y terminó con el deceso de dos personas.

Una tarde de esparcimiento en el sector de Río Blanco, Baños, se tornó en tragedia tras el colapso del juego mecánico conocido como “Ovni”. La atracción de alta velocidad sufrió un desperfecto catastrófico que terminó impactando violentamente contra una pared de contención de la localidad.

 

El siniestro dejó como saldo lamentable el fallecimiento de dos jóvenes que se encontraban a bordo del dispositivo al momento del choque. Equipos de emergencia acudieron de inmediato al sitio, uno de los puntos más visitados de la provincia de Tungurahua, para acordonar el área y atender la situación.

 

Las autoridades locales han iniciado los peritajes pertinentes para determinar si el accidente fue provocado por una falla mecánica o falta de mantenimiento preventivo. Mientras tanto, la comunidad turística de Baños permanece en alerta ante el cierre temporal de las actividades recreativas en el sector afectado.

