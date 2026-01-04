Maduro pasa su primera noche recluido en la cárcel de Brooklyn

Redacción América, 3 ene (EFE)

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pasa su primera noche recluido en la cárcel federal Metropolitan Detention Center de Brooklyn, en Nueva York, tras ser capturado hace menos de 24 horas por Estados Unidos en Caracas, donde su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, recibió la orden del Tribunal Supremo venezolano de asumir como presidenta encargada del país.

Maduro fue detenido en la madrugada de este sábado en una operación relámpago de Washington bautizada como 'Resolución Absoluta' junto con su esposa, Cilia Flores, para luego ser trasladado a Nueva York, donde enfrenta cargos por narcotráfico y corrupción.

El presidente venezolano aterrizó en la Base de la Guardia Nacional Aérea de Stewart, un aeropuerto militar situado en el norte del estado de Nueva York, rodeado de un fuerte dispositivo de seguridad, que lo acompañó luego a una instalación federal vinculada a la Agencia Antidroga de Estados Unidos, donde fue procesado, y finalmente al centro de detención federal.

La Casa Blanca publicó imágenes de su arresto y traslado, donde se ve a Maduro caminando por un pasillo con una alfombra azul que lleva la inscripción «DEA NYD». En el video, Maduro parece desearle a alguien "Buenas noches, feliz Año Nuevo".

El presidente venezolano, acusado formalmente en 2020 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que este sábado hizo pública una acusación sustitutiva en ese mismo tribunal, afrontará en un tribunal federal cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y delitos relacionados con armas automáticas.

Se espera que el siguiente paso en su caso tenga lugar en los próximos días ante un juez federal en Manhattan.

EFE,

