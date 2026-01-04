“Happy New Year”: las palabras de Nicolás Maduro tras su captura | VIDEO

En un hecho sin precedentes, Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, fue capturado en su país y trasladado a las oficinas de la DEA en Estados Unidos, en una operación coordinada por la administración del presidente Donald Trump.

Las primeras imágenes del mandatario muestran a Maduro siendo escoltado por dos agentes mientras se dirige a los cuarteles de la DEA. Sin embargo, lo que más llamó la atención fueron sus palabras: “Good night, happy new year” (“Buenas noches, feliz año nuevo”).

En el video, Maduro aparece vestido de negro, con medias, chinelas y un gorro, mientras sostiene una botella de agua en su mano.

¿Cuándo y cómo fue capturado?

La operación contra Maduro se produjo durante un amplio operativo militar lanzado por Estados Unidos contra objetivos en Venezuela. Según informes oficiales, fuerzas especiales estadounidenses lograron localizar y detener al mandatario y a su esposa, Cilia Flores, en una residencia dentro de una instalación militar en Caracas.

Tras su detención, Maduro fue llevado primero al buque de asalto anfibio USS Iwo Jima, desde donde fue trasladado por aire hasta la Base de la Guardia Nacional Aérea de Stewart, en Nueva York, alrededor de la tarde del mismo día.

Estados Unidos justificó la operación como parte de una estrategia para capturarlo en base a una orden de arresto pendiente desde 2020 por cargos de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y otros delitos relacionados con el narcotráfico.

