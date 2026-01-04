Este lunes comienza el proceso judicial en Nueva York contra Nicolás Maduro y su esposa

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, deberán presentarse este lunes ante un tribunal federal de Nueva York, marcando su primera comparecencia judicial en Estados Unidos desde su captura y traslado al país.

La audiencia se llevará a cabo al mediodía en Manhattan, ante el juez federal Alvin K. Hellerstein, según confirmó el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York. Ambos permanecen detenidos desde el sábado en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, una prisión federal de máxima seguridad.

La comparecencia se produce tras el operativo ejecutado en Caracas por el Gobierno estadounidense, que incluyó acciones militares contra objetivos en Venezuela y culminó con la detención del líder chavista.

Maduro enfrenta acusaciones federales presentadas en 2020, que lo señalan como presunto líder de una estructura criminal dedicada al narcotráfico y a actividades vinculadas a organizaciones consideradas terroristas por Washington. Por su parte, Cilia Flores es investigada por presunto apoyo logístico y financiero a esa misma red.

Durante la audiencia inicial, el tribunal leerá formalmente las acusaciones, verificará la identidad de los detenidos y definirá medidas preliminares, entre ellas la detención preventiva. Medios estadounidenses indican que es probable que ambos continúen privados de libertad sin derecho a fianza mientras avanza el proceso judicial.

La fiscal general Pamela Bondi señaló que la operación requirió meses de planificación y se desarrolló conforme a la legislación estadounidense, en el marco de una investigación criminal en curso sobre narcotráfico y delitos conexos.

Esta comparecencia marca un hito en la presión internacional sobre el régimen venezolano y en la cooperación judicial de Estados Unidos en casos de narcotráfico vinculados a líderes extranjeros.

Mira la programación en Red Uno Play