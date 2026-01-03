Boric: "Hoy es Venezuela, mañana puede ser cualquier otro país"

Santiago de Chile, 3 ene (EFE).

El presidente de Chile, Gabriel Boric, manifestó este sábado su "enérgica condena" a la intervención de Estados Unidos para detener a Nicolás Maduro y al anuncio de que un "Estado extranjero pretende ejercer un control directo sobre el territorio venezolano" y aseguró que "sienta un precedente extremadamente peligroso".





"El respeto a la soberanía y la integridad territorial de los Estados constituye una línea roja que no debe ser cruzada bajo ninguna circunstancia (...) Hoy es Venezuela, mañana puede ser cualquier otro país", indicó el mandatario en una declaración desde el palacio La Moneda (sede del Gobierno chileno).

EFE

