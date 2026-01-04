TEMAS DE HOY:
Deportes

Miguel Terceros comparte entrenamientos con Gabigol en el Santos

El mediocampista boliviano se prepara junto a la estrella brasileña de cara a la Copa Sudamericana, tras su regreso al club después de su paso por América Mineiro.

Martin Suarez Vargas

04/01/2026 10:56

Gabigol y Miguelito Terceros en el entrenamiento de Santos. Foto: Internet.

Miguelito entrena junto a Gabigol en el Santos. El mediocampista ofensivo boliviano aparece en distintos videos publicados por el club en sus redes sociales compartiendo prácticas con una de las grandes figuras del fútbol brasileño, Gabriel Barbosa, conocido popularmente como Gabigol.

Miguel Terceros fue visto en varias grabaciones difundidas por el Santos trabajando a la par del fichaje estrella, quien llegó a la institución para reforzar el ataque. La presencia del boliviano no pasó desapercibida, ya que atraviesa un buen momento tras sus recientes actuaciones con la selección nacional y su paso por América Mineiro, club en el que militó a préstamo.

De cara a la temporada, Miguelito regresó al Santos para cumplir su rol como jugador del plantel profesional santista. El club afrontará la Copa Sudamericana y contará con dos piezas importantes en su esquema: Gabigol como referencia ofensiva y Miguel Terceros como una de las opciones creativas en el mediocampo.

