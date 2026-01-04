Miguel Terceros comparte entrenamientos con Gabigol en el Santos

Miguelito entrena junto a Gabigol en el Santos. El mediocampista ofensivo boliviano aparece en distintos videos publicados por el club en sus redes sociales compartiendo prácticas con una de las grandes figuras del fútbol brasileño, Gabriel Barbosa, conocido popularmente como Gabigol.

Miguel Terceros fue visto en varias grabaciones difundidas por el Santos trabajando a la par del fichaje estrella, quien llegó a la institución para reforzar el ataque. La presencia del boliviano no pasó desapercibida, ya que atraviesa un buen momento tras sus recientes actuaciones con la selección nacional y su paso por América Mineiro, club en el que militó a préstamo.

De cara a la temporada, Miguelito regresó al Santos para cumplir su rol como jugador del plantel profesional santista. El club afrontará la Copa Sudamericana y contará con dos piezas importantes en su esquema: Gabigol como referencia ofensiva y Miguel Terceros como una de las opciones creativas en el mediocampo.

