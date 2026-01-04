TEMAS DE HOY:
Supremo ordena que Delcy Rodríguez asuma como presidenta encargada tras captura de Maduro

Nicolás Maduro fue detenido en la madrugada de este sábado en una operación relámpago de Washington bautizada como 'Resolución Absoluta' junto con su esposa, Cilia Flores, para luego ser trasladado a Nueva York, donde enfrenta cargos por narcotráfico y corrupción.

EFE

04/01/2026 6:49

Foto: EFE.

Caracas, 3 ene (EFE)

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ordenó este sábado que la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, asuma como presidenta encargada del país suramericano tras la captura del mandatario Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, que atacó Caracas y otras zonas de la nación petrolera durante esta madrugada (local).

"Se ordena que la ciudadana Delcy Eloína Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República, asuma y ejerza en condición de encargada todas las atribuciones, debes y facultades inherentes al cargo de presidente de la República Bolivariana de Venezuela, con el fin de garantizar la continuidad administrativa y la defensa integral de la nación", señaló la presidenta de la Sala Constitucional, Tania D´Amelio, al leer un comunicado transmitido de forma obligatoria en radio y televisión.

Nicolás Maduro fue detenido en la madrugada de este sábado en una operación relámpago de Washington bautizada como 'Resolución Absoluta' junto con su esposa, Cilia Flores, para luego ser trasladado a Nueva York, donde enfrenta cargos por narcotráfico y corrupción.

EFE

