Rurrenabaque: un paraíso natural en la Amazonía boliviana

Rurrenabaque, ubicado en el corazón de la Amazonía boliviana en Beni, se destaca como un destino único donde la selva se encuentra con el cielo y los ríos fluyen junto a la naturaleza. Reconocido como un lugar sostenible y lleno de belleza, combina pampas, montañas y selvas, ofreciendo a los visitantes una experiencia auténtica y cercana a la biodiversidad.

En 'Tierra Nuestra' te enseñamos la cultura y tradiciones de los Chimanes, indígenas que conservan su legado ancestral. Los turistas pueden recorrer miradores, lagunas, la costanera y hacer excursiones al Parque Madidi o las pampas, disfrutando de paisajes variados sin largos desplazamientos.

Rurrenabaque cuenta con transporte, hoteles y servicios que facilitan la visita de nacionales y extranjeros.

La gastronomía local también sorprende a los visitantes. Platos como el pacú frito, el pescado a la plancha y el sudado, así como preparaciones internacionales, destacan por su sabor fresco y auténtico. La calidez de la gente, la organización del lugar y la diversidad de atractivos hacen de Rurrenabaque un destino que enamora a todos quienes lo visitan.



