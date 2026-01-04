TEMAS DE HOY:
Tierra nuestra

Rurrenabaque: un paraíso natural en la Amazonía boliviana

'Tierra Nuestra' recorrió este destino turístico mostrando su naturaleza, cultura y gastronomía que enamoran a todos los visitantes. 

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

03/01/2026 21:31

Beni

Rurrenabaque, ubicado en el corazón de la Amazonía boliviana en Beni, se destaca como un destino único donde la selva se encuentra con el cielo y los ríos fluyen junto a la naturaleza. Reconocido como un lugar sostenible y lleno de belleza, combina pampas, montañas y selvas, ofreciendo a los visitantes una experiencia auténtica y cercana a la biodiversidad.

En 'Tierra Nuestra' te enseñamos la cultura y tradiciones de los Chimanes, indígenas que conservan su legado ancestral. Los turistas pueden recorrer miradores, lagunas, la costanera y hacer excursiones al Parque Madidi o las pampas, disfrutando de paisajes variados sin largos desplazamientos.

Rurrenabaque cuenta con transporte, hoteles y servicios que facilitan la visita de nacionales y extranjeros.

La gastronomía local también sorprende a los visitantes. Platos como el pacú frito, el pescado a la plancha y el sudado, así como preparaciones internacionales, destacan por su sabor fresco y auténtico. La calidez de la gente, la organización del lugar y la diversidad de atractivos hacen de Rurrenabaque un destino que enamora a todos quienes lo visitan.

Mire aquí el reportaje completo: 

 

