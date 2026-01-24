Tsimane-Mosetén: el refugio indígena donde reside la ‘juventud eterna’

En lo profundo de la Reserva de Biosfera Pilón Lajas, un territorio de 400 mil hectáreas entre La Paz y Beni, los pueblos Tsimane-Mosetén resguardan un tesoro invaluable. Este rincón único en Bolivia posee un doble estatus de conservación que protege tanto su biodiversidad como la herencia cultural de sus 23 comunidades indígenas.

Tras navegar dos horas desde Rurrenabaque por las aguas del río Quiquibey, se llega a la comunidad Asunción de Quiquibey para conocer su asombrosa cotidianidad. Allí, los habitantes mantienen una relación espiritual intacta con la selva y basan su subsistencia en una medicina natural que ha pasado de generación en generación.

Los testimonios locales confirman que su asentamiento data de 1974, cuando familias enteras se enamoraron de la fertilidad de estas tierras. Según explican los comunarios, ellos consumen exclusivamente lo que siembran.

"Se nota que algunas personas no envejecen rápido por lo que consumimos, comemos todo natural", asegura un habitante destacando la influencia de la herencia alimentaria de sus antepasados.

Sus platos se basan en pescados, animales que ellos crían y algunas veces animales de monte, asegurando que sus productos orgánicos jamás reciben riego artificial ni químicos.

La estructura familiar se sostiene gracias a la siembra de yuca, maíz, arroz y plátano, complementada con la cría de chanchos y gallinas.

"Cuando no hay de nuestros animales, recién van a cazar", explica una comunaria, subrayando que su salud depende del equilibrio entre la producción propia y los remedios caseros del bosque.

Mire aquí el reportaje completo:

Mira la programación en Red Uno Play